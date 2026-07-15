Du 15 au 28 juillet, Disney+ propose une promotion à durée limitée sur ses trois formules d'abonnement, avec des réductions allant jusqu'à 5 € par mois pendant 3 mois. L'occasion de découvrir à moindre coût des sorties récentes comme The Bear saison 5, X-Men '97 saison 2 ou Paddington au Pérou, avant une rentrée qui s'annonce chargée avec Zootopie 2 ou Avatar : de Feu et de Cendres.
|Formule
|Prix promo
|Prix habituel
|Durée
|Standard avec publicités
|4,99 €/mois
|6,99 €/mois
|3 mois
|Standard
|7,99 €/mois
|10,99 €/mois
|3 mois
|Premium
|10,99 €/mois
|15,99 €/mois
|3 mois
- Période de l'offre : du 15 au 28 juillet.
- Éligibilité : réservée aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés éligibles uniquement.
- Renouvellement automatique au tarif normal à l'issue des 3 mois, jusqu'à résiliation.
Il est recommandé de vérifier son éligibilité et les conditions exactes de renouvellement directement sur le site Disney+ avant de s'abonner.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Pourquoi s'abonner à Disney+ pendant cette promotion ?
- Trois formules concernées par la baisse de prix, de l'offre avec publicités jusqu'au Premium sans publicité.
- Un catalogue renforcé par plusieurs sorties récentes très suivies, comme The Bear ou X-Men '97.
- Une fenêtre de 3 mois suffisante pour enchaîner les sorties actuelles et celles prévues jusqu'à septembre.
Un catalogue particulièrement dense sur la période
Disney+ profite de cette promotion pour mettre en avant plusieurs sorties fortes disponibles dès maintenant, à commencer par The Bear saison 5 sur FX, série plébiscitée par la critique depuis ses débuts, ou encore X-Men '97 saison 2 côté Marvel Animation, qui poursuit le succès de la première saison. S'ajoutent Rivals saison 2, Alice et Steve, Not Suitable for Work ainsi que le film Paddington au Pérou, sorti début juillet.
Ces nouveautés viennent compléter des titres déjà bien installés comme Paradise saison 2, Daredevil: Born Again saison 2 ou The Testaments, offrant un catalogue dense pour les trois mois couverts par la promotion.
Une rentrée déjà chargée en sorties à venir
Au-delà du catalogue actuel, Disney+ prépare plusieurs sorties majeures dans les semaines qui suivent la fin de la promotion, ce qui renforce l'intérêt de s'abonner dès maintenant pour ne rien manquer. Côté séries, Furious arrive le 27 juillet et FX - The Shards le 6 août.
Côté films, le calendrier s'annonce particulièrement chargé avec Predator Badlands le 6 août, Camp Rock 3 le 14 août, Zootopie 2 le 27 août, puis Avatar : de Feu et de Cendres le 18 septembre, un enchaînement qui couvre largement toute la durée des 3 mois promotionnels.
✅ Les points forts
- Réduction appliquée sur les trois formules, avec un écart de prix qui reste proportionnel à l'offre de base.
- Catalogue très actif sur la période, entre nouveautés récentes et sorties à venir jusqu'en septembre.
- Durée de 3 mois suffisante pour profiter pleinement de la promotion sans précipitation.
❌ Les limites
- Offre réservée aux nouveaux abonnés et à certains anciens abonnés éligibles, donc pas accessible à tous les foyers déjà abonnés.
- Renouvellement automatique au tarif plein à l'issue des 3 mois, ce qui suppose de penser à résilier si l'abonnement n'est plus souhaité.
- La formule avec publicités, la plus réduite en valeur absolue, reste la moins premium en termes d'expérience de visionnage.
Avec des réductions allant jusqu'à 5 € par mois pendant 3 mois, cette promotion Disney+ tombe à un moment particulièrement bien choisi, entre sorties récentes très suivies comme The Bear ou X-Men '97 et un calendrier de nouveautés déjà chargé jusqu'à l'automne. Pour les foyers éligibles qui hésitaient encore à s'abonner ou à revenir sur la plateforme, cette fenêtre du 15 au 28 juillet offre un bon compromis entre prix réduit et richesse du catalogue.
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