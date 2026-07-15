Disney+ profite de cette promotion pour mettre en avant plusieurs sorties fortes disponibles dès maintenant, à commencer par The Bear saison 5 sur FX, série plébiscitée par la critique depuis ses débuts, ou encore X-Men '97 saison 2 côté Marvel Animation, qui poursuit le succès de la première saison. S'ajoutent Rivals saison 2, Alice et Steve, Not Suitable for Work ainsi que le film Paddington au Pérou, sorti début juillet.

Ces nouveautés viennent compléter des titres déjà bien installés comme Paradise saison 2, Daredevil: Born Again saison 2 ou The Testaments, offrant un catalogue dense pour les trois mois couverts par la promotion.