Pendant les Soldes Amazon, la carte mémoire SanDisk MicroSD Express 256 Go tombe à 46,04 € au lieu de 59,99 €, soit près de 14 € d'économie. Une offre particulièrement bien ciblée pour les possesseurs de Nintendo Switch 2, cette carte étant compatible avec le nouveau standard MicroSD Express exigé par la console.
Avec la Nintendo Switch 2, Nintendo a fait le choix de passer au format MicroSD Express, plus rapide que les cartes MicroSD classiques utilisées sur la première Switch, mais aussi plus coûteux et moins répandu sur le marché. Concrètement, les anciennes cartes MicroSD ne sont pas compatibles avec la nouvelle console pour l'installation et le lancement de jeux, ce qui pousse les joueurs à investir dans ce nouveau standard. La référence SanDisk 256 Go s'inscrit directement dans cette logique, avec un stockage suffisant pour plusieurs jeux volumineux sans multiplier les cartes.
Pourquoi choisir cette carte SanDisk MicroSD Express 256 Go ?
- Une compatibilité directe avec la Nintendo Switch 2, contrairement aux anciennes cartes MicroSD classiques.
- Une capacité de 256 Go suffisante pour stocker de nombreux jeux, y compris les plus volumineux.
- Un prix Soldes qui rend ce standard encore récent et plus onéreux nettement plus accessible.
Un format devenu incontournable pour les joueurs Switch 2
Le passage au MicroSD Express n'est pas anecdotique : il répond aux besoins de vitesse de lecture/écriture plus élevés qu'exige la nouvelle console, notamment pour les jeux volumineux et les temps de chargement optimisés. Les joueurs qui possédaient déjà des cartes MicroSD classiques sur l'ancienne Switch doivent donc en racheter une compatible pour profiter pleinement de leur nouvelle console, ce qui rend cette référence SanDisk particulièrement pertinente. Une capacité de 256 Go permet d'installer une bibliothèque conséquente sans avoir à jongler entre plusieurs cartes ou à désinstaller régulièrement des jeux.
Un prix Soldes qui allège une dépense encore incontournable
Le format MicroSD Express restant relativement récent et peu concurrentiel sur le marché, les prix pratiqués sont généralement plus élevés que sur les anciennes cartes MicroSD classiques. Voir cette référence 256 Go passer de 59,99 € à 46,04 € pendant les Soldes Amazon représente donc une réduction bienvenue sur un achat presque obligatoire pour tout possesseur de Switch 2 souhaitant étendre son stockage. C'est le type d'offre à saisir rapidement, dans un contexte où la demande sur ce nouveau standard reste forte.
✅ Les points forts
- Compatibilité garantie avec la Nintendo Switch 2, contrairement aux anciennes cartes MicroSD.
- Capacité de 256 Go bien dimensionnée pour une bibliothèque de jeux conséquente.
- Réduction de 14 € sur un accessoire dont le prix reste globalement élevé sur ce nouveau format.
❌ Les limites
- Le format MicroSD Express reste plus onéreux au Go que les anciennes cartes MicroSD classiques, même en promotion.
- 256 Go peut s'avérer limité pour les très gros joueurs multipliant les jeux volumineux, une version de capacité supérieure pouvant être plus pérenne.
- Non compatible avec l'ancienne Nintendo Switch pour un usage optimal, ce qui limite son intérêt aux seuls possesseurs de la Switch 2.
À 46,04 € au lieu de 59,99 €, cette carte SanDisk MicroSD Express 256 Go répond directement à un besoin incontournable pour les possesseurs de Nintendo Switch 2 : disposer d'un stockage compatible et suffisant sans multiplier les cartes. Dans un contexte où ce nouveau standard reste coûteux, cette offre Soldes Amazon permet d'équiper sa console dans de bonnes conditions à un tarif nettement plus raisonnable.
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