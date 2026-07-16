Ulys vous donne accès à votre espace en ligne, disponible aussi depuis votre navigateur Web, que par une application sous Android, comme sous iOS.

Vous retrouvez votre consommation mensuelle en cours, l'historique de vos factures, et les informations associées à vos trajets. Cela est aussi bien pratique pour une vision de votre budget dédié aux déplacements durant vos vacances, qu'à vos justificatifs de trajets professionnels.

Vous disposez, pour chaque déplacement, du numéro de badge de télépéage ayant servi à la facturation, du type de véhicule détecté, de la gare d'entrée et de sortie, et du type d'abonnement souscrit.

Votre application Ulys vous aide également à planifier vos trajets, en vous informant sur l'état de la circulation en cours et le tarif des barrières de péage rencontrées.

Vous pouvez également retrouver une carte des bornes de recharge pour véhicule électrique, avec leur disponibilité, ainsi, que la possibilité de passer un appel d'urgence au besoin.

A toutes fins utiles, un avis sur le badge de télépéage Ulys est disponible chez Clubic.