Plus de 7,5 millions d'utilisateurs font confiance à Ulys pour les aider à optimiser leurs trajets pour leurs congés d'été 2026, et bien plus encore.
Que ce soit pour vos déplacements personnels comme professionnels, votre pass Ulys Classic vous aide à régler vos passages aux barrières de péage en France, comme dans plus de 1000 parkings, plus simplement.
En plus, en ce moment, découvrez comment profiter de 12 mois offerts sur les frais de gestion de votre badge de télépéage Ulys Classic avec le code promo associé.
Les points forts d'Ulys Classic :
- Service gratuit pour les mois non-utilisés
- Plus de 1000 parkings compatibles avec le badge
- Options pour l'Espagne-Portugal et l'Italie disponibles
Une solution simple pour optimiser vos déplacements
Un badge pour votre parking et votre péage, vous voilà prêt à partir !
Une fois votre commande passée, vous recevez votre badge Ulys Classic par La Poste. Celui-ci vous est livré avec son support adhésif, ce qui vous permet de l'accrocher sur votre pare-brise, et le retirer facilement au besoin.
Ensuite, circulez, et laissez votre badge gérer pour vous votre passage aux barrières de péage en France. Votre compagnon Ulys est automatiquement détecté lors de votre arrivée en gare de péage. Vous n'avez donc plus besoin de préparer votre ticket, ou encore un moyen de paiement physique.
Plus encore, des voies vous sont réservées pour vous faire gagner du temps. Vous pouvez également compter, sur certaines infrastructures, sur des voies incluant une détection de votre badge de télépéage jusqu'à la vitesse de 30 km/h, ce qui limite votre décélération et optimise votre trajet.
Dans plus de 1000 parkings, votre badge Ulys Classic vous permet d'accéder à l'infrastructure, et bénéficier d'un paiement automatisé en sortie.
Là encore, c'est un gain de sérénité certain pour ne plus craindre un ticket égaré, et un paiement forfaitaire parfois salé.
Ma consommation est géré en un clin d'œil avec l'application Ulys
Ulys vous donne accès à votre espace en ligne, disponible aussi depuis votre navigateur Web, que par une application sous Android, comme sous iOS.
Vous retrouvez votre consommation mensuelle en cours, l'historique de vos factures, et les informations associées à vos trajets. Cela est aussi bien pratique pour une vision de votre budget dédié aux déplacements durant vos vacances, qu'à vos justificatifs de trajets professionnels.
Vous disposez, pour chaque déplacement, du numéro de badge de télépéage ayant servi à la facturation, du type de véhicule détecté, de la gare d'entrée et de sortie, et du type d'abonnement souscrit.
Votre application Ulys vous aide également à planifier vos trajets, en vous informant sur l'état de la circulation en cours et le tarif des barrières de péage rencontrées.
Vous pouvez également retrouver une carte des bornes de recharge pour véhicule électrique, avec leur disponibilité, ainsi, que la possibilité de passer un appel d'urgence au besoin.
A toutes fins utiles, un avis sur le badge de télépéage Ulys est disponible chez Clubic.
Comment profiter de mon offre chez Ulys ?
Pour cela, n'oubliez pas de vous munir de votre code promo ULYS2612 en souscrivant à l'offre Ulys Classic, qui vous permet donc une économie concrète de 26,40 €.
Une fois cette période de 12 mois achevée, vous pouvez conserver votre badge de télépéage Ulys Classic au prix de 2,20 €/mois lorsque vous l'utilisez. Toute souscription à l'offre Ulys Classic est sans engagement, et donc résiliable à votre guise.
Votre badge reste gratuit pour les mois non utilisés, dans la limite de 14 mois consécutifs de non-utilisation.
Le passage aux barrières de péage et parkings reste à votre charge, tout comme l'envoi de votre badge par La Poste, soit 4,90 € en France métropolitaine.
A toutes fins utiles, si vous souhaitez notamment circuler à l'étranger, des options peuvent être souscrites pour L'Espagne et le Portugal, contre 2 €/mois, et l'Italie, pour 2,40 €/mois. Une option vacances vous permet également de régler votre souscription à votre badge de télépéage Ulys avec vos chèques ANCV.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Un service de télépéage flexible et complet
- Plus de 30 000 bornes de recharge listées
- Plus de 500 stationnements listés
- Application de suivi des abonnements télépéage
- Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
- Support client pas toujours réactif