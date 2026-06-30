SSD, PC portables, robots aspirateurs, smartphones ou encore accessoires : les ventes flash Amazon affichent de nouvelles remises à l'occasion des soldes.
Les soldes d'été 2026 sont officiellement lancées, et les marchands n'ont pas tardé à dégainer leurs meilleures offres. Amazon tire son épingle du jeu avec une sélection variée qui couvre quasiment tous les besoins tech : mobilité, maison connectée, informatique, et même le confort face à la chaleur estivale.
Cette sélection du jour rassemble 30 promotions issues d'Amazon, mais aussi de Boulanger, Darty et Cdiscount pour ceux qui veulent comparer. Les remises sont solides (jusqu'à -55 % sur certains modèles) et les produits appartiennent à des marques reconnues : Samsung, Dyson, Roborock, Apple, Logitech ou encore UGREEN.
Que vous cherchiez un smartphone 5G à moins de 200 €, un robot aspirateur laveur autonome ou une batterie externe puissante pour partir en vacances bien équipé, vous trouverez votre bonheur dans cette liste. Les stocks bougent vite en période de soldes : mieux vaut ne pas trop attendre.
Les 30 meilleurs bons plans tech des soldes
Amazon :
- Nespresso Krups Vertuo Next Black Mat + Kit de bienvenue à 59,00 € au lieu de 149,99 €
- Dyson V8 Cyclone Aspirateur balai 60 min d'autonomie à 279,00 € au lieu de 399,00 €
- Shark ChillPill Ventilateur brumisateur 3-en-1 à 109,99 € au lieu de 129,99 €
- Samsung Galaxy A17 5G 128 Go Gris à 179,00 € au lieu de 229,00 €
- Roborock Qrevo S Pro Robot aspirateur laveur 18 500 Pa à 389,99 € au lieu de 589,99 €
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 Go à 759,00 € au lieu de 1 059,00 €
- Lexar ARES PRO 1 To SSD NVMe M.2 PCIe 5.0 à 170,99 € au lieu de 189,99 €
- Tablette Android 11" 24 Go RAM 256 Go à 99,98 € au lieu de 199,99 €
- UGREEN Nexode Pro Batterie externe 130 W 20 000 mAh USB-C à 49,95 € au lieu de 79,99 €
Boulanger
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Bleu Titane à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- PC Gamer VIBOX 5500 RTX 5060 16 Go 1 To SSD à 999,95 € au lieu de 1 249,95 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 1 To à 599,99 € au lieu de 949,99 €
- iPhone 16e Blanc 512 Go à 615,30 € au lieu de 879,00 €
- Samsung Galaxy Book4 15.6" i5 16 Go 256 Go à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- ASUS Vivobook 16 S1607QA à 599,99 € au lieu de 749,99 €
- Lenovo L24D-4C 24" USB-C 75 W à 129,99 € au lieu de 149,99 €
- iPhone Air Noir sidéral 256 Go à 899,00 € au lieu de 1 229,00 € (prix Apple Store actuel)
Darty
- Samsung QLED TQ65Q7F 165 cm 2025 à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Garmin Bounce 2 Violet à 199,99 € au lieu de 299,99 €
- Dyson V8 Cyclone Noir à 279,00 € au lieu de 399,00 €
- iPad Air 11" M3 128 Go Wifi à 539,99 € au lieu de 819,00 € (prix Apple Store actuel)
- Écran TCL QD-Mini LED 24G54 100 Hz à 99,99 € au lieu de 129,99 €
- Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen 3 à 449,99 € au lieu de 599,99 €
- Tineco Floor One S7 Stretch à 279,99 € au lieu de 399,99 €
Cdiscount (-50€ dès 499,99€ avec INFO50D499) :
- PC Portable Gamer HP Victus 15 à 799€ au lieu de 1049,99€
- PC Portable LENOVO IdeaPad Slim 3 à 299,99€ au lieu de 499,99€
- PC Portable LENOVO IdeaPad Slim 3 OLED à 499,99€ au lieu de 799,99€
- PC Portable Gamer GIGABYTE GAMING A16 à 1149,99€ au lieu de 1299,99€
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 1,35€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Pour qui sont ces bons plans ?
Les soldes d'été attirent des profils très différents, et cette sélection le reflète. Voici comment s'y retrouver rapidement :
Nespresso Krups Vertuo Next : idéal pour s'équiper en café de qualité à prix contenu, parfait en cadeau ou pour soi.
Dyson V8 Cyclone : le choix évident pour qui veut un aspirateur balai fiable, léger et longue durée.
Shark ChillPill : parfait pour survivre à l'été sans climatiseur, avec brumisation intégrée.
Samsung Galaxy A17 5G : la porte d'entrée 5G la plus accessible de la sélection, sous les 180 €.
Roborock Qrevo S Pro : pour déléguer l'entretien du sol sans compromis sur la puissance.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE : pour les amateurs de smartphones pliables qui veulent un tarif moins prohibitif.
UGREEN Nexode Pro : la batterie externe de vacances par excellence — 130 W, 20 000 mAh, USB-C.
iPhone Air / iPhone 16e (Boulanger) : pour profiter des stocks à l'ancien tarif avant la hausse Apple.
iPad Air M3 (Darty) : la tablette Apple la plus polyvalente, à prix soldes.
HP Victus 15 / Gigabyte Gaming A16 (Cdiscount) : deux bonnes options gaming PC avec le code INFO50D499.
Pourquoi acheter pendant les soldes d'été ?
Les soldes d'été offrent une fenêtre rare pour acheter de la tech à prix réduit sans attendre le Black Friday. Les remises sont réelles et vérifiables, plusieurs produits de cette sélection affichent entre 25 % et 60 % de réduction par rapport à leur prix habituel. C'est aussi le bon moment pour anticiper la rentrée : PC portables, tablettes et smartphones sont des catégories très recherchées en juillet.
Les stocks en soldes s'épuisent plus vite que d'habitude, notamment sur les références populaires comme le Dyson V8 ou le Roborock Qrevo S Pro. Enfin, l'angle Apple est particulièrement pertinent cet été : les hausses de prix sur les Mac et iPad enregistrées fin juin rendent les stocks disponibles chez Boulanger et Darty encore plus attractifs.
FAQ
Les prix affichés tiennent-ils compte des hausses Apple récentes ?
Oui. Les prix Apple Store ont augmenté fin juin 2026 sur plusieurs références. Les tarifs indiqués chez Boulanger et Darty correspondent aux anciens stocks, ce qui les rend particulièrement intéressants.
Le code promo Cdiscount INFO50D499 est-il cumulable avec d'autres offres ?
Le code s'applique automatiquement à partir de 499,99 € d'achat et retire 50 € supplémentaires. Il n'est pas cumulable avec d'autres codes promotionnels actifs sur la même commande.
Comment être sûr qu'une promotion Amazon est fiable et non gonflée ?
Vous pouvez vérifier l'historique de prix d'un produit via des outils comme CamelCamelCamel, qui tracent l'évolution des tarifs Amazon sur plusieurs mois et permettent de confirmer que la réduction est réelle.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)