Les soldes d'été attirent des profils très différents, et cette sélection le reflète. Voici comment s'y retrouver rapidement :

Nespresso Krups Vertuo Next : idéal pour s'équiper en café de qualité à prix contenu, parfait en cadeau ou pour soi.

Dyson V8 Cyclone : le choix évident pour qui veut un aspirateur balai fiable, léger et longue durée.

Shark ChillPill : parfait pour survivre à l'été sans climatiseur, avec brumisation intégrée.

Samsung Galaxy A17 5G : la porte d'entrée 5G la plus accessible de la sélection, sous les 180 €.

Roborock Qrevo S Pro : pour déléguer l'entretien du sol sans compromis sur la puissance.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE : pour les amateurs de smartphones pliables qui veulent un tarif moins prohibitif.

UGREEN Nexode Pro : la batterie externe de vacances par excellence — 130 W, 20 000 mAh, USB-C.

iPhone Air / iPhone 16e (Boulanger) : pour profiter des stocks à l'ancien tarif avant la hausse Apple.

iPad Air M3 (Darty) : la tablette Apple la plus polyvalente, à prix soldes.

HP Victus 15 / Gigabyte Gaming A16 (Cdiscount) : deux bonnes options gaming PC avec le code INFO50D499.