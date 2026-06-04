Le Tineco Floor ONE S7 PRO passe à 206,12 € sur AliExpress avec le code promotionnel FR6SS20, soit près de 30 % de réduction sur un aspirateur laveur sans fil à capteur intelligent, expédié directement depuis la France. De quoi mériter quelques minutes d'analyse avant de décider.
Voici le Tineco Floor ONE S7 PRO à 206,12 € au lieu de 289,93 € chez AliExpress !
Remplacer balai, serpillière et aspirateur par un seul appareil, c'est la promesse des aspirateurs laveurs sans fil, et le Tineco Floor ONE S7 PRO en est l'un des représentants les plus aboutis du marché. À 206,12 € avec le code FR6SS20, l'appareil est disponible sur AliExpress au lieu de 289,93 €, expédié depuis la France pour éviter tout délai lié à l'importation et tout risque de frais de douane. Il s'adresse particulièrement aux foyers disposant d'une majorité de sols durs, carrelage ou parquet, qui cherchent à simplifier leur routine d'entretien sans compromis sur les performances.
Ce bon plan intervient dans un contexte où les aspirateurs laveurs ont largement mûri technologiquement, et où la concurrence entre Tineco, Dreame et Roborock tire les prix vers le bas sur ce segment. Tineco, filiale du groupe Ecovacs bien connu pour ses robots aspirateurs testés à plusieurs reprises par la rédaction Clubic, propose ici un modèle enrichi par rapport à la génération S5 : réservoir de 0,85 litre, écran LED animé de 9,1 cm et électrolyse de l'eau en natif, pour un entretien qui se déroule presque entièrement en autonomie.
Pourquoi choisir le Tineco Floor ONE S7 PRO ?
- Capteur iLoop : adapte en temps réel la puissance d'aspiration et le débit d'eau selon le niveau de saleté détecté au sol, sans aucun réglage manuel entre les pièces.
- Mode électrolyse : désinfecte les sols naturellement en électrolysant l'eau froide du réservoir ; aucun détergent chimique n'est nécessaire pour les nettoyages courants.
- Expédition depuis la France : le code FR6SS20 saisi lors de la commande sur AliExpress ramène le prix à 206,12 €, avec une livraison rapide et sans frais de douane supplémentaires.
Un seul appareil pour aspirer, laver et désinfecter vos sols
Le Tineco Floor ONE S7 PRO réunit en un seul passage l'aspiration des débris secs et humides, le lavage efficace du sol et, via son mode ultra, une désinfection par électrolyse de l'eau sans détergent chimique. Son réservoir d'eau propre de 0,85 litre et son autonomie annoncée de 40 minutes en mode automatique permettent de couvrir jusqu'à 120 m² sans interruption, une capacité bien adaptée aux appartements et maisons de taille moyenne, y compris en présence de poils d'animaux ou de passages fréquents.
La brosse bord à bord, conçue pour raser les plinthes des deux côtés, supprime la bande non traitée souvent reprochée aux modèles de génération précédente. Dans son test complet de l'appareil, la rédaction Clubic souligne notamment la qualité de l'écran LCD animé de 9,1 cm, véritable tableau de bord interactif affichant en temps réel le mode actif, l'autonomie restante et l'indicateur de saleté iLoop, sans avoir à retourner l'appareil en pleine séance de nettoyage.
Face au Dreame H14 Pro : deux approches pour les sols durs
Le Dreame H14 Pro mise sur l'eau chaude pour un détartrage plus poussé des sols et affiche un tarif légèrement inférieur, quand le Tineco répond par un capteur iLoop reconnu pour sa réactivité et une station d'auto-nettoyage plus complète intégrant lavage, centrifugation et séchage de la brosse rotative. Si vous ne jurez que par l'eau chaude pour éliminer les graisses de cuisine, le Dreame mérite le détour ; pour l'ensemble des autres usages quotidiens, le Floor ONE S7 PRO conserve son avantage sur l'intelligence embarquée et la fiabilité reconnue de la gamme.
✅ Les points forts
- Capteur iLoop parmi les plus réactifs du marché, pour une puissance ajustée automatiquement selon le niveau de saleté détecté
- Mode électrolyse intégré pour une désinfection naturelle des sols sans recours à un détergent chimique
- Brosse bord à bord des deux côtés, idéale pour nettoyer au ras des plinthes sans laisser de zone non traitée
- Station d'auto-nettoyage complète : lavage, centrifugation et séchage de la brosse rotative inclus
- Expédié depuis la France, sans risque de frais de douane ni de délais liés à une importation hors UE
❌ Les limites
- Poids de 5,1 kg, légèrement supérieur à certains modèles concurrents, ce qui peut se faire sentir lors des séances longues
- Pas de fonction eau chaude, contrairement au Dreame H14 Pro ou au Tineco Floor ONE S7 Steam
- Temps de recharge d'environ 4 heures, une contrainte pour les très grandes surfaces à traiter en une seule session
- Uniquement conçu pour les sols durs : parquet, carrelage, vinyle. Non adapté à la moquette ou aux tapis
Le code FR6SS20 peut expirer à tout moment : vérifiez le prix actuel du Tineco Floor ONE S7 PRO sur AliExpress avant de vous décider.
À 206,12 € avec le code FR6SS20 sur AliExpress, le Tineco Floor ONE S7 PRO représente une opportunité sérieuse pour qui cherche à passer aux aspirateurs laveurs sans fil connectés. Il convient en priorité aux foyers disposant d'une majorité de sols durs, aux personnes sensibles aux allergènes qui profiteront du mode désinfection par électrolyse, et à ceux qui souhaitent unifier leurs outils ménagers en un seul geste pratique. L'expédition depuis la France limite le risque à la commande et accélère la réception.
En revanche, si votre usage quotidien réclame de l'eau chaude pour éliminer les graisses de cuisine, ou si votre logement mêle sols durs et surfaces textiles, ce modèle ne couvre pas l'ensemble de vos besoins. Pour les autres profils, l'offre actuelle, accessible sous les 210 € depuis la France, mérite d'être saisie sans trop attendre.
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