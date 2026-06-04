Remplacer balai, serpillière et aspirateur par un seul appareil, c'est la promesse des aspirateurs laveurs sans fil, et le Tineco Floor ONE S7 PRO en est l'un des représentants les plus aboutis du marché. À 206,12 € avec le code FR6SS20, l'appareil est disponible sur AliExpress au lieu de 289,93 €, expédié depuis la France pour éviter tout délai lié à l'importation et tout risque de frais de douane. Il s'adresse particulièrement aux foyers disposant d'une majorité de sols durs, carrelage ou parquet, qui cherchent à simplifier leur routine d'entretien sans compromis sur les performances.

Ce bon plan intervient dans un contexte où les aspirateurs laveurs ont largement mûri technologiquement, et où la concurrence entre Tineco, Dreame et Roborock tire les prix vers le bas sur ce segment. Tineco, filiale du groupe Ecovacs bien connu pour ses robots aspirateurs testés à plusieurs reprises par la rédaction Clubic, propose ici un modèle enrichi par rapport à la génération S5 : réservoir de 0,85 litre, écran LED animé de 9,1 cm et électrolyse de l'eau en natif, pour un entretien qui se déroule presque entièrement en autonomie.