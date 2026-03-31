Roborock occupe une position à part sur le marché des aspirateurs robots laveurs, et le Qrevo S5V en est l’une des meilleures démonstrations à un prix encore accessible.
Présenté comme une évolution directe du Qrevo Pro, le Roborock Qrevo S5V cible les foyers qui veulent déléguer l’entretien de leurs sols de façon durable, sans intervention quotidienne. À 449,99 €, la remise est moins agressive qu’à son point le plus bas, mais reste significative sur un produit qui s’inscrit durablement dans la gamme intermédiaire haute de Roborock.
Ce bon plan s’adresse aux familles, aux propriétaires d’animaux de compagnie et à tous ceux qui cherchent à automatiser le ménage sur des surfaces de 80 à 200 m² sans compromis sur la finition des bords. Retrouvez le Roborock Qrevo S5V à ce tarif via notre lien partenaire Amazon.
L'essentiel en bref :
- Le Roborock Qrevo S5V passe à 449,99 € au lieu de 649,99 € soit une remise de 31%, un modèle que Clubic avait déjà mis en avant lors du Black Friday à 399,99 €.
- Il embarque 12 000 Pa d’aspiration, des serpillières FlexiArm rotatives à 200 tr/min, une brosse anti-emmêlement certifiée SGS et une station autonome avec vidage, lavage des serpillières et séchage à l’air chaud.
- La navigation LiDAR PreciSense cartographie jusqu’à 4 étages avec une précision au centimètre, et la station gère le réservoir d’eau pour couvrir jusqu’à 330 m² sans interruption.
Autonomie totale : quand le robot prend vraiment tout en charge
La vraie valeur ajoutée du Qrevo S5V ne se résume pas à ses 12 000 Pa : c’est l’ensemble station-robot qui fait la différence dans le quotidien. La base multifonctionnelle vide le bac à poussière pour 7 semaines d’autonomie, lave les serpillières après chaque passage et les sèche à l’air chaud pour éviter les odeurs de tissu humide qui affectent beaucoup de modèles concurrents.
La technologie FlexiArm, qui étend latéralement l’une des deux serpillières rotatives pour couvrir les coins et les pieds de meubles, résout un problème que la rédaction signalait déjà dans son test du Qrevo Curv (8/10) : l’incapacité des robots sans bras articulé à laver correctement les bords. Pour des sols mixtes (parquet, carrelage, tapis) la détection automatique et l’élévation de 10 mm des serpillières au passage sur moquette garantissent qu’aucune zone ne sera mouillée accidentellement.
Un positionnement solide, dans une gamme qui monte vite en gamme
Le Qrevo S5V occupe une case précise dans la gamme Roborock : au-dessus du Q10 S5+ à serpillière vibrante sans bras articulé qu’on retrouve aussi sur Clubic à moins de 230 €, et en dessous du Qrevo Curv dont la rédaction avait salué les capacités à 8/10 lors de son test complet.
Ce qu’il apporte à 449,99€, c’est l’essentiel du haut de gamme Roborock, station autonome comprise ; ce qu’il n’a pas, c’est la caméra de navigation avancée ni la puissance d’aspiration des modèles premium à plus de 600€.
✅ Les points forts
- Aspiration HyperForce 12 000 Pa sur moteur brushless, redoutablement efficace sur les poils d’animaux et les tapis à fibres courtes
- Serpillières FlexiArm à 200 tr/min avec extension latérale automatique pour couvrir les bords et les coins habituellement ignorés
- Station multifonctionnelle complète : vidage automatique 7 semaines, lavage et séchage à l’air chaud des serpillières
- Brosse DuoDivide certifiée SGS à 0% d’emmêlement des cheveux, un argument béton pour les foyers avec animaux
- Navigation LiDAR PreciSense précise, avec cartographie de 4 étages et 30 niveaux de débit d’eau paramétrables
- Couverture jusqu’à 330 m² en continu grâce au remplissage automatique du réservoir d’eau depuis la station
❌ Les limites
- Évitement d’obstacles Reactive Tech basé sur capteurs de lumière structurée uniquement, sans caméra IA : les petits objets au sol au dernier moment peuvent être manqués
- Bac à poussière de capacité modeste, compensé par le vidage automatique mais à surveiller en cas d’absence prolongée
- Prix plancher atteint lors du Black Friday 2025 à 399,99 € : à 449,99 € on reste 50 € au-dessus du meilleur prix connu
- Station volumineuse à prévoir dans un coin dédié, le tout est nettement plus encombrant qu’un simple robot sans base
- Autonomie limitée à 180 minutes, suffisante pour la majorité des appartements mais à planifier sur les très grandes surfaces
Le verdict :
À 449,99 €, le Roborock Qrevo S5V représente une proposition sérieuse pour quiconque veut vraiment automatiser le ménage sans repasser derrière le robot. Ce modèle s’adresse aux familles avec animaux de compagnie, aux grandes surfaces mixtes et à ceux qui refusent de vider un bac toutes les semaines ou de rincer des serpillières à la main. Ceux qui habitent dans un studio, n’ont pas besoin du lavage ou dont le budget s’arrête à 200 € trouveront dans le Roborock Q10 S5+ une alternative bien couverte par Clubic.
Et pour les puristes qui veulent le nec plus ultra de l’évitement d’obstacles avec caméra intégrée, le Qrevo Curv reste la référence testée et recommandée par la rédaction à 8/10. Entre les deux, à 449,99 €, le S5V coche l’essentiel sans le superflu,c’est précisément là que réside son intérêt.
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