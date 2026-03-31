Présenté comme une évolution directe du Qrevo Pro, le Roborock Qrevo S5V cible les foyers qui veulent déléguer l’entretien de leurs sols de façon durable, sans intervention quotidienne. À 449,99 €, la remise est moins agressive qu’à son point le plus bas, mais reste significative sur un produit qui s’inscrit durablement dans la gamme intermédiaire haute de Roborock.

Ce bon plan s’adresse aux familles, aux propriétaires d’animaux de compagnie et à tous ceux qui cherchent à automatiser le ménage sur des surfaces de 80 à 200 m² sans compromis sur la finition des bords. Retrouvez le Roborock Qrevo S5V à ce tarif via notre lien partenaire Amazon.