Le retour du printemps et l’envie de tout remettre à plat tombent souvent au même moment que les bonnes promotions. Le Roborock Q10 S5+, aspirateur robot laveur avec station de vidage automatique, passe à 229,99€ sur Amazon, soit une chute de 47 % par rapport au prix de référence de 429,99€ observé ces trente derniers jours : on analyse cette offre avec le recul qui s’impose.
Roborock est l’une des rares marques à avoir su s’imposer durablement sur le marché des robots aspirateurs haut de gamme, et le Q10 S5+ représente son positionnement intermédiaire : capable, bien équipé, mais à un tarif plus accessible que ses frères Qrevo.
À 229,99 €, avec la station de vidage incluse, l’offre s’adresse aux foyers qui veulent déléguer sérieusement leur entretien quotidien, avec animaux, tapis ou plusieurs niveaux. Le profil type ? Un appartement ou une maison de taille moyenne où passer l’aspirateur chaque semaine est devenu une corvée à éviter. Découvrez cette offre directement sur Amazon avant qu’elle ne remonte.
Un prix historiquement bas pour un combo complet
Le Roborock Q10 S5+ avait été lancé au printemps 2025 aux alentours de 399 €, avant d’osciller entre 269 € et 299 € lors des temps forts comme le Prime Day ou le Black Friday. À 229,99 €, il n’avait pas encore atteint ce niveau ces trente derniers jours selon l’indicateur Amazon, ce qui en fait une opportunité réelle dans la saison.
L’offre intègre la station de vidage automatique avec un bac de 2,7 litres, ce qui représente plusieurs semaines d’autonomie sans intervention. Pour ceux qui attendaient le bon moment depuis la sortie du modèle, le timing du grand ménage de printemps donne du sens à l’achat
Aspiration, lavage, navigation : ce que le Q10 S5+ fait concrètement
Avec ses 10 000 Pa d’aspiration, ce robot s’attaque efficacement aux poils d’animaux, miettes et débris sur parquet comme sur tapis à poils courts, une puissance qui le positionne nettement au-dessus des entrées de gamme. Le système VibraRise 2.0 assure un frottement actif à 3 000 vibrations par minute sur deux zones distinctes, et le module serpillière se soulève automatiquement de 8 mm pour passer sur les tapis sans les détremper.
La navigation LiDAR PreciSense cartographie l’ensemble du logement en 360°, mémorise jusqu’à quatre étages et l’évitement d’obstacles Reactive Tech à lumière structurée détecte câbles et chaussures oubliés sans se bloquer. La batterie de 5 200 mAh offre environ 150 minutes d’autonomie, ce qui couvre confortablement des surfaces jusqu’à 180 m² en une seule passe.
Ce que ce modèle n’est pas : la mise en perspective nécessaire
Le Q10 S5+ reste un robot vibrant, non rotatif : son lavage convient au sol du quotidien, mais il ne rivalise pas avec les modèles à double serpillière rotative comme le Roborock Qrevo S5V ou le Dreame L40 Ultra sur les taches tenaces. Si votre usage principal est le lavage intensif de grands espaces encombrés, les modèles d’une gamme supérieure offriront une expérience plus complète, mais à un tarif deux fois supérieur.
Ce que ce robot apporte vraiment à votre quotidien
Avant d’aller plus loin, il est utile de se projeter dans l’usage concret plutôt que dans la fiche technique. Ce type de robot change réellement la charge mentale du ménage hebdomadaire, à condition de ne pas en attendre une perfection que seul un passage manuel garantit.
✅ Les points forts
- Puissance d’aspiration de 10 000 Pa, efficace sur tapis courts et sols durs
- Station de vidage automatique avec bac de 2,7 L, plusieurs semaines sans vider
- Système VibraRise 2.0 avec relevage automatique de 8 mm sur tapis
- Navigation LiDAR précise, cartographie multi-étages (jusqu’à 4 niveaux
- Double brosse anti-emmêlement, idéale pour les foyers avec animaux
- Autonomie généreuse d’environ 150 minutes pour couvrir de grandes surfaces
- Compatible Alexa, Google Home et Siri pour un pilotage vocal
- Application Roborock reconnue pour sa richesse fonctionnelle (zones, plannings, cartes)
❌ Les points faibles
- Système de lavage vibrant, pas rotatif : efficace au quotidien, limité sur les taches incrustées
- Le réservoir d’eau de 200 ml est à remplir manuellement avant chaque session de lavage
- Le bruit de la station lors du vidage automatique reste audible, à noter si le robot opère la nuit
- La station n’assure pas le lavage ni le séchage des serpillières : une fonction réservée aux gammes supérieures
- Pas encore de test complet publié par la rédaction sur ce modèle spécifique, ce qui invite à croiser les retours utilisateurs
✅ Verdict de la rédaction :
À 229,99 € avec station de vidage incluse, le Roborock Q10 S5+ représente une entrée crédible dans l’univers des robots aspirateurs-laveurs autonomes, portée par une marque dont la fiabilité matérielle est reconnue. Ce bon plan s’adresse aux foyers de taille moyenne, aux propriétaires d’animaux et à ceux qui jonglent entre plusieurs étages : la navigation LiDAR et la puissance d’aspiration feront la différence par rapport aux robots d’entrée de gamme.
En revanche, les perfectionnistes du lavage ou ceux qui cherchent une serpillière auto-lavante resteront frustrés. Si vous avez attendu la bonne occasion pour franchir le cap, le moment de votre ménage de printemps n’a probablement jamais été aussi bien accompagné.
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