Roborock est l’une des rares marques à avoir su s’imposer durablement sur le marché des robots aspirateurs haut de gamme, et le Q10 S5+ représente son positionnement intermédiaire : capable, bien équipé, mais à un tarif plus accessible que ses frères Qrevo.

À 229,99 €, avec la station de vidage incluse, l’offre s’adresse aux foyers qui veulent déléguer sérieusement leur entretien quotidien, avec animaux, tapis ou plusieurs niveaux. Le profil type ? Un appartement ou une maison de taille moyenne où passer l’aspirateur chaque semaine est devenu une corvée à éviter. Découvrez cette offre directement sur Amazon avant qu’elle ne remonte.