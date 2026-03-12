Jusqu'au 16 mars, à l’occasion de sa vente de printemps, la marque SwitchBot propose une série de promotions intéressantes sur plusieurs produits phares de son catalogue.
Cadre numérique dopé à l’IA, serrure intelligente biométrique, purificateur d’air multifonction ou encore aspirateur robot compact : l’écosystème du constructeur SwitchBot s’adresse à celles et ceux qui souhaitent rendre leur intérieur plus connecté, plus intelligent… sans forcément pour cela avoir à exploser leur budget.
Durant cette période promotionnelle, certaines références bénéficient de remises particulièrement marquées, qui atteignent parfois les 50%. L’occasion idéale de (re)découvrir la marque, ou de compléter une installation domotique existante avec des appareils pensés pour s’intégrer simplement au quotidien. Voici cinq produits SwitchBot à surveiller de près pendant ces soldes de printemps.
Un cadre d’art numérique dopé à l’IA pour habiller ses murs
Le cadre d’art numérique IA SwitchBot en version 13,3 pouces ambitionne de transformer un simple mur en galerie dynamique. L’appareil repose sur la technologie E-Ink Spectra 6, qui offre un affichage proche du papier et particulièrement confortable pour les yeux.
Contrairement aux écrans traditionnels, l’image ne fatigue pas la vue et consomme très peu d’énergie, ce qui permet d’atteindre une autonomie pouvant aller jusqu’à deux ans. Mais la véritable originalité vient de l’intégration d’une génération d’images assistée par IA.
À partir d’une simple photo ou d’une description textuelle, l’utilisateur peut notamment créer des œuvres personnalisées qui s’affichent ensuite dans le cadre. Une manière ludique de renouveler sa décoration intérieure sans accumuler les impressions papier. Durant la vente de printemps, la version 13,3" passe à 289,99 € chez Amazon, soit 17 % de réduction. Disponible également en version 7,3" et 31,5" chez SwitchBot.
Combo Lock Ultra Vision Pro : la sécurité biométrique nouvelle génération
Avec le Combo Lock Ultra Vision Pro, SwitchBot vise clairement le haut de gamme de la sécurité domestique. Cette solution combine une serrure connectée rétrofitable (c’est-à-dire compatible avec la grande majorité des serrures existantes) et un système biométrique avancé intégrant la reconnaissance faciale 3D, ainsi que l'identification par les veines de la paume.
Concrètement, plus besoin de clés ni même de code, puisque l’accès se fait automatiquement grâce à un scan biométrique rapide et sécurisé. Le système analyse des milliers de points infrarouges pour identifier l’utilisateur en moins d’une seconde. Le combo inclut également un Hub Mini compatible Matter, permettant d’intégrer la serrure dans un écosystème domotique plus large (assistants vocaux, automatisations…).
Pendant la promotion de printemps, ce pack complet est proposé à 259,99€, soit 19% de remise.
Combo Serrure Ultra Vision : la biométrie simplifiée
Pour ceux qui souhaitent profiter d’une serrure connectée avancée tout en restant dans un budget un peu plus accessible, le Combo Serrure Ultra Vision constitue une alternative intéressante. Ce modèle reprend en effet une grande partie de l’ADN du Vision Pro, notamment la reconnaissance faciale 3D, mais dans une configuration légèrement plus épurée.
L’ensemble conserve les atouts clés de la gamme, à savoir l'installation sans modification de la porte dans la plupart des cas, la compatibilité avec les assistants vocaux et plusieurs méthodes de déverrouillage (smartphone, code, automatisations domotiques…).
Le moteur de verrouillage se veut également rapide et discret, un point important pour un appareil utilisé quotidiennement. Durant les soldes de printemps, le Combo Serrure Ultra Vision tombe à 239,99€, soit 20% de réduction.
Purificateur d’air avec table de recharge : l’objet hybride pour le salon
Dans la catégorie des appareils multifonctions, SwitchBot propose un produit plutôt original, à savoir un purificateur d’air qui fait aussi office de table d’appoint, avec en prime la recharge sans fil. L’idée est simple, à savoir intégrer un appareil souvent volumineux dans le mobilier afin qu’il s’intègre plus naturellement dans une pièce de vie.
Côté performances, l’appareil mise sur une filtration HEPA capable de capturer 99,97% des particules, accompagnée d’un filtre spécifique pour les foyers avec animaux. Poils, odeurs et allergènes sont ainsi rapidement éliminés de l’air intérieur.
Le fonctionnement reste discret, avec un niveau sonore pouvant descendre autour de 20 dB, ce qui permet de l’utiliser dans un salon ou une chambre. Pendant la vente de printemps, ce modèle est affiché à 159,99€, soit pas moins de 47% de remise.
SwitchBot K11+ : un aspirateur robot compact et accessible
Dernier produit de notre sélection à profiter d’une forte réduction : le SwitchBot K11+, un aspirateur robot pensé pour les logements où l’espace est compté. Plus compact que de nombreux modèles concurrents, il se faufile facilement sous les meubles et dans les zones difficiles d’accès, tout en assurant un nettoyage automatisé du sol.
Le robot s’intègre naturellement à l’écosystème SwitchBot et peut être contrôlé via l’application mobile ou par commande vocale selon la configuration domotique de la maison. L’objectif est ici de permettre à l'utilisateur d'automatiser le ménage du quotidien, sans multiplier les manipulations.
Pendant la période promotionnelle, le K11+ est proposé à 199,99€, soit 50% de réduction (l’une des réductions les plus importantes de l’opération), une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent découvrir l’aspiration robotisée à moindre coût.
Une semaine pour moderniser sa maison connectée
Avec cette vente de printemps, SwitchBot met en avant plusieurs facettes de la maison intelligente : sécurité, qualité de l’air, automatisation et même décoration numérique. Des domaines très différents, mais qui partagent une même philosophie, à savoir simplifier les usages du quotidien grâce à des appareils connectés faciles à installer.
Les promotions sont disponibles jusqu'au 16 mars, principalement sur Amazon, ainsi que sur la boutique officielle de la marque. Une fenêtre relativement courte qui pourrait bien séduire les amateurs de domotique… comme ceux qui cherchent simplement à rendre leur intérieur un peu plus pratique et/ou un peu plus intelligent.