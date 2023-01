Tesla sommée de remettre au gouvernement américain des documents sur sa conduite autonome

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'organisme de sécurité routière aux États-Unis, fait savoir que l'enquête sur l'Autopilot de Tesla est étendue, mais qu'elle avance vite. L'agence est habituée à traiter régulièrement des cas concernant Tesla depuis que la conduite autonome est disponible. Elle a déjà contraint le constructeur à effectuer de nombreux rappels pour corriger des défauts sur ses véhicules (qui peuvent généralement être réparés par des mises à jour logicielles à distance).

Aujourd'hui, Tesla insiste sur le fait qu'elle met à disposition des conducteurs des fonctions d'aide à la conduite qui nécessitent une supervision active et ne rendent pas le véhicule autonome. Mais ce n'était pas le cas par le passé, et l'utilisation des termes « pilotage automatique » et « conduite entièrement autonome » pourrait lui valoir des problèmes avec la justice américaine.