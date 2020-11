Waymo répond à Tesla et attaque l'efficacité du Full Self Driving

« N'imaginez pas qu'en tant qu'industrie, nous puissions nous en tirer avec des cartes lidar HD pour le déploiement mondial de ces fonctionnalités » a déclaré Karpathy. Le lidar est une technique de détection et d'estimation de la distance par la lumière (Light Detection And Ranging), et Karpathy doute de son efficacité dans toutes les situations. « Je prendrais les cartes lidar, et surtout le flux des voies, le trafic et ainsi de suite, et je penserais à la manière de prédire une intersection sans m'occuper des cartes lidar. »