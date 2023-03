Lemon8 : tout ce qu'on sait de la nouvelle app de ByteDance, maison-mère de TikTok

Alors qu'il n'est franchement pas en odeur de sainteté chez nos voisins britanniques ni outre-Atlantique, le groupe ByteDance, propriétaire de l'application la plus téléchargée au monde TikTok, dispose de plus d'un atout dans sa manche. L'entreprise chinoise a, assez discrètement, mais non sans ambition, mis en ligne une nouvelle application, Lemon8, sur les boutiques d'apps américaines et britanniques.