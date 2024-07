Google Photos passe la barre des 10 milliards de téléchargements sur Android

Il y a des applications qui sont des classiques dans l'univers Android. On peut évidemment compter parmi ces dernières l'application Google Photos, le service de stockage et partage de photos et de vidéos développé par Google. Une application qui est constamment améliorée, notamment dernièrement grâce à l'IA, et qui est toujours très prisée du public. La preuve ? Le record qu'elle vient d'atteindre !