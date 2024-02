Gold Pickaxe, ce cheval de Troie qui vole votre visage sur iPhone et Android

Repéré par une entreprise de cybersécurité, Group-IB, Gold Pickaxe est un malware qui sévit sur iOS et Android. Son but est vieux comme Internet : récolter et exploiter vos données personnelles et bancaires. Son procédé est en revanche inédit : utiliser la reconnaissance faciale, système plébiscité par les banques et agences gouvernementales des pays d'Asie du Sud-Est, pour générer des deepfakes, de plus en plus nombreux en ligne, des visages volés. Mais le risque que Gold Pickaxe s'étende à l'échelle mondiale inquiète.