C'est un VPN ? C'est un chat ? Non, c'est un malware

C'est donc le groupe de hackers indien DoNot qui a été attribué à ces attaques par l'entreprise Cyfirma. Pour appuyer ses accusations, elle affirme que l'utilisation spécifique de deux techniques particulières sont presque une marque de fabrique de ce groupe. Premièrement l'utilisation de l'algorithme AES/CBC/PKCS5PADDING, une combinaison de trois éléments distincts pour chiffrer et verrouiller des données de manière plus efficace. La deuxième technique s'appelle Proguard, et est un outil utilisé pour rendre le code moins facilement lisible. En plus de ces techniques rapidement repérées, il existerait des similitudes entre la dénomination de certains fichiers générés dans cette campagne de hacking et d'autres activités plus anciennes du groupe.