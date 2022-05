Ces applications Android volent vos données et envoient des SMS surtaxés, supprimez-les d'urgence !

Trois applications hébergeant Joker ont été identifiées : Style Message, Blood Pressure App et Camera PDF Scanner. Si vous avez installé l'une d'elles sur votre mobile, il est urgent de la désinstaller. Vous pouvez aussi réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine pour plus de sécurité.

Google a d'ores et déjà supprimé les trois applications coupables de son Play Store, mais elles restent disponibles sur les magasins d'applications alternatifs.

Généralement, les pirates téléchargent une application légitime du Play Store, la copient et y ajoutent du code malveillant. Elle est ensuite proposée sur le magasin sous un autre nom et un logo différent. Les systèmes du Play Store ne détectent pas les fonctions malveillantes, car elles sont mises en sommeil le temps que l'app soit validée. Une fois celle-ci publiée, les pirates activent la fonctionnalité mise en cause.