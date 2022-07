Ce hacker annonce avoir récupéré les données personnelles d'un milliard de Chinois

La magnitude de la brèche a agité les réseaux. Le post de ChinaDan a été relayé sur les réseaux chinois Weibo et WeChat, et le fondateur et directeur de Binance Zhao Changpeng a lancé l'alerte sur Twitter, demandant à toutes les plateformes de redoubler leurs efforts de vérification des utilisateurs, afin d'éviter les potentielles usurpations d'identité à venir.

Aux yeux des États-Unis, la Chine abriterait le plus grand nombre de hackers et cybercriminels à l'heure actuelle. Des brèches similaires sont apparues par le passé. En 2016, les informations personnelles de membres du parti communiste avaient été divulguées sur internet, et en 2020, des hackers avaient volé les informations de plus de 500 utilisateurs de Weibo. Cette année, des dossiers contenant des informations sensibles sur les persécutions des Ouïghours, minorité musulmane opprimée, ont fuité. Il semble donc que la multiplication de ces brèches devient un réel problème pour le gouvernement, qui tente d'étouffer ces fuites tant bien que mal.