Cette faille met les utilisateurs Apple en danger

Les utilisateurs peuvent créer des flux de travail pour la gestion de fichiers, la santé, le fitness, l'automatisation du Web, l'éducation et l'intégration de la maison intelligente. Ces raccourcis, flexibles et personnalisables, améliorent la productivité en rendant les tâches quotidiennes plus rapides et efficaces. Qu'il s'agisse d'automatiser des tâches courantes ou de faciliter des fonctionnalités spécifiques, ils répondent à une variété de préférences utilisateur, offrant une expérience transparente et personnalisée sur les appareils Apple.