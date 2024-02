Trop cher, l'Apple Vision Pro ? Pourtant, il devrait s'en vendre plus de 350 000 rien que la première année, et ce n'est qu'un début !

Un petit calcul très rapide nous permet de comprendre qu'Apple n'aura pas à vendre des dizaines de millions de Vision Pro pour s'accaparer le marché de la réalité virtuelle et clamer au succès commercial. 350 000 exemplaires écoulés lui rapporteraient plus d'un milliard de dollars, et peut-être quatre de plus dès l'année suivante. En sachant que le Vision Pro en est à sa version 1, on imagine le potentiel commercial à plus long terme.