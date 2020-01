Xiaomi : une enveloppe de 7 milliards de dollars pour développer la 5G, l'IA et l'IoT sur cinq ans

Xiaomi, priorité à l'AIoT

Investissements, nouveaux marchés, recrutements... Xiaomi s'active

Xiaomi Corp a souhaité débuter l'année 2020 en en mettant plein la vue à ses concurrents et en impressionnant ses investisseurs. Le fondateur et PDG de l'entreprise chinoise, Lei Jun, a annoncé le jeudi 2 janvier une sorte de plan d'investissement (oui, car outre l'annonce, les détails manquent cruellement, vous allez pouvoir le constater).L'homme d'affaires a évoqué, sur les réseaux sociaux, un investissement de 50 milliards de yuans (7,2 milliards de dollars, 6,4 milliards d'euros), prévu pour être étalé sur les cinq prochaines années, à mesure que la concurrence s'intensifiera. Cette manne financière colossale servira à développer l'intelligence artificielle de Xiaomi ainsi que ses activités sur le marché de la 5G et de l'Internet des objets.», a déclaré Lei Jun. En évoquant « l'AIoT », il fait référence à l'intelligence artificielle des objets, qui combine les technologies de l'IA et l'infrastructure de l'IoT, ce qui enrichit les deux technologies, l'IoT apportant à l'intelligence artificielle la connectivité et l'échange des données, et l'IA apportant à l'Internet des objets sa capacité d'apprentissage automatique.Cet investissement annoncé, suit une première annonce datant de l'année dernière, qui a entériné un investissement d'1,3 milliard d'euros dans le «». Clairement, Xiaomi est décidée à s'affirmer comme une société polyvalente, capable de bousculer des acteurs comme le géant Huawei, son principal concurrent, dont la part de marché sur les smartphones en Chine (42 %) ne lui fait pas peur.Xiaomi multiplie les annonces majeures depuis quelques semaines. Depuis une quinzaine de jours, la firme de Pékin est présente au Japon , où Apple domine le marché des smartphones, avec le Mi Note 10 et plusieurs autres produits tech. Ce début d'année 2020 a également marqué le recrutement chez Xiaomi de l'ancien directeur de la division smartphone de Lenovo , Chang Cheng. Un débauchage qui pourrait d'ailleurs être très mal vu chez le concurrent chinois.