L'ancien directeur de la division smartphone chez Lenovo devient vice-président de Xiaomi

Une signature qui fait débat

Source : Techradar

Ainsi, Chang Cheng rejoint Xiaomi en tant que Vice-président dès ce mois de janvier. Il a donc quitté son poste de Président de la division smartphone de Lenovo après pratiquement 20 années passées au sein de l'entreprise. Le principal intéressé a expliqué que son départ était dû à des raisons familiales. Cependant, à peine deux jours après cette annonce, Xiaomi a officialisé la venue de Cheng. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une petite polémique...Tout d'abord, le fondateur et président de Xiaomi Lei Jun s'est félicité de cette nouvelle recrue : «».Malgré ces éloges, Chang Cheng aura fort à faire puisque les parts de marché de Xiaomi en Chine sont tombées à 9 % au troisième trimestre 2019. De plus, sa signature avec la marque soulève des questions qui pourraient déboucher sur des poursuites en justice. En effet, Lenovo fait toujours signer une close empêchant ses dirigeants de rejoindre un concurrent direct.Pour l'heure, Xiaomi se défend en précisant que la close n'a pas été enfreinte. Cependant, si le contraire venait à être prouvé, Lenovo pourrait bien engager des poursuites.