Le Mi MIX Alpha "tout écran" de Xiaomi retardé

Du retard pour le Xiaomi Mi MIX Alpha

Source : NeoWin

En septembre dernier, Xiaomi surprenait tout le monde en présentant son Mi MIX Alpha , un smartphone d'un nouveau genre, avec un ratio d'affichage assez invraisemblable de 180,6 % ! Initialement prévu pour décembre, le smartphone n'a finalement jamais été commercialisé...Toutefois, selon Xiaomi, la sortie de ce Mi MIX Alpha n'est pas annulée, mais simplement reportée. À l'heure actuelle, il est toutefois impossible de savoir quand le smartphone sera disponible, le constructeur n'ayant pas évoqué la moindre nouvelle fenêtre de commercialisation.Rappelons que lorsque le smartphone arrivera dans les boutiques chinoises, il sera affiché aux prix de 19 990 Yuans, soit un peu plus de 2 550 euros. Au-delà de son côté «», le Mi MIX Alpha se pare aussi d'un SoC Snapdragon 855+ couplé à 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage UFS 3.0, sans oublier une compatibilité 5G et un triple capteur composé d'un module principal de 108 Mp.