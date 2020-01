Samsung aurait déjà livré 6,7 millions de smartphone 5G en 2019

Samsung va introduire la 5G aux mobiles de milieu de gamme en 2020

Source : ZDNet

Samsung Electronics annonce en effet avoir vendu 6,7 millions de smartphones 5G l'année dernière. Le constructeur a écoulé une bonne partie de son stock en Corée du Sud, où le réseau 5G a été lancé en avril 2019.Samsung a commercialisé plusieurs modèles de smartphones compatibles 5G, quasiment tous haut de gamme : on a ainsi eu droit à des variantes 5G du Galaxy S10, des Note 10 et Note 10+ , du Fold à écran pliable et enfin du A90, le haut du panier de son milieu de gamme.Dans un communiqué, Roh Tae-moon, responsable de la recherche dans le groupe, indique que la 5G sera supportée par un plus grand nombre d'appareils en 2020. On devrait notamment voir plus de modèles milieu de gamme en bénéficier. Une tablette Galaxy Tab S6 5G est aussi attendue.Selon le cabinet d'analyse Counterpoint, Samsung détenait 54 % du marché des smartphones 5G en novembre 2019. Celui-ci représentant environ 1 % des ventes de mobiles dans le monde. Un taux qui devrait exploser puisqu'on s'attend à ce que 18 % des ventes de smartphones en 2020 concernent des modèles compatibles 5G.