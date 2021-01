Samsung tease de l'OLED avec webcam sous l'écran pour des PC portables sans bordures

On sait que Samsung travaille déjà sur une telle technologie pour ses smartphones. Il est sans doute plus simple de la proposer sur des webcams de laptops que des caméras frontales de mobile car on attend moins de qualité dans le premier cas, et tout l'enjeu est justement de réussir à conserver une image aussi convaincante qu'avec un module visible.

L'intérêt est de proposer un écran sans bordures pour renforcer l'immersion et profiter d'un format compact sans toucher à la taille de la diagonale. La solution pop-up est intéressante, mais elle nécessite tout de même une fine bordure supérieure pour loger la caméra qui se déploie en cas de besoin.