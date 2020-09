L'UFC-Que Choisir dépose plainte contre Samsung et sa politique de responsabilité sociale "trompeuse"

Pour l'UFC-Que Choisir, Samsung a menti. L'association de consommateurs a annoncé, jeudi 10 septembre, avoir déposé plainte contre Samsung Electronics France et sa société-mère, Samsung Electronics Co, Ltd, devant le Tribunal judiciaire de Paris. L'organisation accuse l'entreprise de pratiques commerciales trompeuses et de vanter une politique sociale sur le papier irréprochable alors que ses ouvriers travailleraient, pour une partie d'entre eux, dans des conditions inhumaines.