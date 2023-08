L'application Fitbit fera peau neuve en automne (pour le lancement de la Pixel Watch 2 ?)

Comme vous pouvez le constater sur la capture ci-dessus, l'application Fitbit arborera dorénavant une esthétique plus minimaliste que par le passé en optant pour une interface divisée en trois onglets (contre quatre auparavant) sur la partie inférieure de l'écran : « Aujourd'hui », « Coach » et « Vous ». L'onglet « Aujourd'hui » vous permettra désormais de personnaliser davantage les données que vous souhaitez voir en priorité (santé, sommeil, etc.) et vous proposera également des préréglages pour vos objectifs. Les graphiques liés à votre santé vont par ailleurs gagner en cohérence visuelle afin de mieux correspondre aux normes de conception de Google. Tiens donc…