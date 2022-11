Google Pixel Watch : que contient finalement la première et très attendue mise à jour ?

Une fois la mise à jour installée et la montre redémarrée, l'utilisateur va pouvoir profiter d'une Pixel Watch dotée d'une configuration plus intuitive de l'écosystème Fitbit. Par ailleurs, Google explique que les paramètres d'intégration et les informations de synchronisation seront également accessibles directement depuis l'écran d'accueil de l'app.

Google annonce également que la mise à jour permet à l'utilisateur d'accéder aisément au tuto 3D initial si besoin, via la rubrique « Conseils et Assistance ». Pratique si vous aviez zappé la chose lors de la première utilisation.