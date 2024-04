iPhone : les étuis en FineWoven sont un fiasco (et Apple aurait déjà stoppé leur production)

En effet, dès la fin de l'année dernière, les premiers retours négatifs concernant ce nouveau « tissage fin » commençaient à fleurir sur les réseaux. Et cela, en dépit du « luxueux micro-sergé, avec une texture douce et durable semblable à celle du daim » mis en avant par Apple. Des partages plus récents laissent entrevoir des coques dans un état de détérioration très avancée.