Iliad (Free) part à la conquête des marchés suédois et baltes en prenant 19,8% de l'opérateur Tele2

L'univers des télécoms est relativement calme depuis plusieurs mois. Alors que l'inflation continue de gangréner une économie européenne toujours plus moribonde, les opérateurs mobiles jouent la prudence et poursuivent leurs activités, sans annoncer de nouveaux projets couteux. Fort heureusement, on peut toujours compter sur Iliad pour dynamiser le marché. Le groupe, propriétaire de l'opérateur Free et détenu par Xavier Niel, ne cache plus ses ambitions de devenir un poids lourd européen, et enchaine les rachats à tour de bras pour s'étendre au-delà des simples frontières hexagonales. Après avoir ouvert son réseau Free mobile en Italie, et acheté l'opérateur Play en Pologne, c'est désormais en Suède et dans les pays baltes qu'Iliad souhaite imprimer sa marque.