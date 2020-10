Iliad autorisé à racheter Play, opérateur Polonais, pour quelque 3,5 milliards

La Commission européenne a estimé que le rachat de Play par Iliad n'entraînerait aucune problématique liée aux lois sur la concurrence « étant donné l'absence de chevauchements horizontaux entre les activités des entreprises, car celles-ci sont actives dans des pays différents ».

L'organisme a également conclu que « la relation verticale entre les marchés en amont de la fourniture en gros de services de terminaison d'appel sur les réseaux mobiles et fixes, et de services d'itinérance internationale, et les marchés en aval des services de télécommunications mobiles et fixes au détail, résultant de l'opération, ne poserait pas de problème ».