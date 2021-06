Free : l'assistance Freebox pourra maintenant passer par WhatsApp

Par souci de permettre une assistance toujours plus rapide et efficace, les fournisseurs d'accès à internet font preuve d'ingéniosité pour attirer et satisfaire toujours plus de nouveaux clients. Dans cette perspective, Free dispose à présent d'un septième moyen de contacter ses services dédiés à l'assistance, puisque la messagerie WhatsApp vient s'ajouter à la liste des possibilités déjà existantes : la composition du 32 44, les réseaux sociaux Facebook et Twitter, un Chatbot, ou encore des connexions à l'espace client Free et Face to Free.

Une nouveauté qui avait été annoncée en mars dernier pour faciliter le suivi des demandes entre les utilisateurs et le fournisseur d'accès à internet. Plusieurs clients de Free ont fait part de leur satisfaction sur Twitter, à l'image de Davy ci-dessous.