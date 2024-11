arsworld

« Le système open source est prévu pour favoriser une approche modulaire et personnalisée, qui offrirait aux utilisateurs des services tels que le filtrage de contenu, la priorisation du trafic pour les vidéoconférences, et la gestion énergétique de la box. »

ça reste très vague comme nouveauté.

Maintenant si c’est open source et qu’on peut créer/ajouter des app tiers et/ou perso sans se prendre le chou c’est plutôt encourageant. Par contre wifi 7 ou pas, 2 ports Ethernet seulement ça ne me va pas du tout. Le wifi c’est pratique mais le filaire reste le plus pratique dans une maison à étages ou avec des murs épais et tout autre chose perturbant les ondes. (et je ne parle pas ici des gens craintifs des ondes mais ils existent aussi même si je n’en fait pas parti).

ça reste bien qu’Orange se sorte les doigts et essaye de se placer dans l’entrée de gamme. J’ai toujours été fan de free coté hardware mais leur déviance tarifaire m’éloigne de plus en plus d’eux. Je garde cette brave révolution (nas, enregistrement en dur, utilisation de freeMi…) pour le moment mais coté lecture vidéo elle commence à accuser le coup.