X (Twitter) : Elon Musk à la rescousse des utilisateurs gaffeurs

Les initiatives se suivent et ne ressemblent pas sur X.com (Twitter) depuis maintenant un an et son changement de propriétaire. Elon Musk vient ainsi d'annoncer une nouvelle mesure, en accord avec sa vision de la liberté d'expression. Car l'homme, dont la richesse dépasse la centaine de milliards de dollars, informe qu'il paiera l'ensemble des frais de justice des personnes ayant eu à subir des problèmes professionnels du fait de leurs posts sur X.

« Si vous avez été traité injustement par votre employeur parce que vous avez publié ou aimé quelque chose sur cette plateforme, nous financerons vos frais de justice » a-t-il ainsi expliqué dans un message mis en ligne sur son compte X. Une annonce de poids, quand on sait qu'il n'y aurait aucune limite à l'argent mis sur la table par Elon Musk pour soutenir cette initiative.