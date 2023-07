À votre avis, quelle est la plus grande crainte d'Elon Musk ?

En fait, les réseaux électriques dans le monde sont déjà de plus en plus soumis à de fortes contraintes. Canicules, vagues de froid, pénuries de carburant, sont autant de facteurs qui mettent à l'épreuve nos sociétés chaque jour plus électrifiées. Pourtant, les producteurs d'électricité investissent des sommes colossales, tant dans la transition énergétique que dans la rénovation et la modernisation des centrales existantes. Insuffisant, estime le milliardaire sud-africain, qui appelle le secteur et les régulateurs à redoubler d'efforts. « Nous devons vraiment accélérer le calendrier et faire preuve d'un grand sentiment d'urgence », déclare-t-il.

Avec Tesla, il participe déjà activement à cet effort de guerre, en vendant des panneaux solaires et des batteries de stockage aux particuliers et aux services publics. Les batteries pourraient, selon lui, contribuer à accroître la production dans un premier temps. En effet, il propose d'optimiser celle-ci en faisant fonctionner les centrales électriques 24 heures sur 24, et en stockant l'énergie inutilisée dans des fermes de batteries en vue d'une utilisation ultérieure. « Je ne suis pas sûr que nous puissions multiplier par deux la production d'énergie », commente-t-il, « mais nous parlons d'une augmentation d'au moins 50 % de la production totale d'énergie ». Pas de quoi convaincre tout le monde, loin de là.

Il existe un autre secteur qui aura besoin de beaucoup d'électricité dans les années à venir. L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle, et en particulier de programmes tels que ChatGPT, promet de consommer de plus en plus d'énergie et de ressources à mesure qu'elle évoluera et se généralisera. Pour le milliardaire sud-africain, des pénuries pourraient freiner le développement du secteur, ce qui est une mauvaise nouvelle à la fois pour ses projets d'IA, mais aussi pour d'autres aspects de ses activités. Reste à savoir si l'un des êtres humains les plus influents de la planète parviendra, comme il l'a fait avec l'automobile et le spatial, à donner un nouvel élan au secteur de l'électricité.