Elon Musk, grand gourou de Twitter, veut interdire le mot "cisgenre" parce que... pourquoi ?

De plus, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une nouvelle politique officielle de Twitter, le service communication n'ayant donné aucune réponse aux journalistes. On ne peut que se référer à la page « conduite haineuse » dans laquelle Twitter interdit « le ciblage d'autrui avec des insultes, clichés et autres contenus répétés visant à dégrader des personnes ou à renforcer les stéréotypes négatifs ou préjudiciables au sujet d'une catégorie protégée ». En cas d'infraction, le tweet pourrait être supprimé, et les tweets du compte repéré pourraient voir leur visibilité réduite.