Des batteries lithium-soufre pour porter l’autonomie de nos téléphones à 5 jours ?

Des téléphones qui tiendraient cinq jours

Un avantage énergétique

La problématique des batteries est plus que jamais actuelle. Remplacement du lithium par du sodium , modèle lithium-CO2 rechargeable ou encore batterie graphène , de multiples idées sont exploitées chaque année.Les chercheurs de l'université Monash à Melbourne ont développé un nouveau type de batteries lithium-soufre (Li-S). D'après l'étude publiée dans la revue Science Advances, le récent prototype qu'ils ont déployé serait «».Concrètement, elle est capable de maintenir une efficacité de 99 % sur plus de 200 cycles. Jusqu'à présent, il était impossible d'exploiter ce type de batterie, puisque la capacité était si importante qu'elle se désagrégeait au fur et à mesure que l'ensemble se chargeait et se déchargeait. Les chercheurs ont donc concentré leurs efforts sur cette problématique, en donnant aux particules plus d'espace, pour mieux se dilater et se contracter. Un enjeu de taille quand on sait que leur variation de volume est d'environ 78 %.À partir de cette avancée significative, il serait possible d'obtenir une pile équilibrée, dotée d'une résistance adéquate. De grandes quantités d'énergie pourront ainsi être exploitées par différents périphériques, comme nos téléphones portables ou encore les voitures électriques. Les scientifiques prédisent notamment une autonomie d'environ 1 000 km (621 miles) pour une voiture électrique ou cinq jours pour un smartphone.Dans un contexte contemporain de transition énergétique, ces batteries auraient un impact environnemental bien moins important que celles actuelles (Li-ion). Le soufre est un élément abondant sur Terre, qui a la particularité d'être bon marché. Conséquence logique, les voitures électriques pourraient connaître une baisse de prix à l'avenir.Même si l'équipe explique être «», il faudra passer l'étape de la production à grande échelle. Des essais supplémentaires seront menés durant cette année, assortis de nouvelles conceptions pour les différents périphériques qui en seraient équipés.Les chercheurs pourraient toutefois se heurter à un problème éthique : si de considérables quantités de soufre et de cobalt devaient être importées, les constructeurs devraient logiquement se tourner vers la République démocratique du Congo. Mais cette industrie emploie de nombreux travailleurs mineurs ...