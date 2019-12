Des chercheurs mettent au point un matériau contre la poussière sur les panneaux solaires

Le plus grand parc solaire, situé près d'Abu Dhabi

Inspirés du lotus

Jusqu'à 98 % de poussières éliminées

L'innovation permettrait d'optimiser le rendement des panneaux solaires, mais aussi de réduire l'entretien de centrales installées dans des régions désertiques.Les feuilles du lotus disposent d'une propriété autonettoyante appelée « super-hydrophobie » . Son action est résumée sur une publication de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) dédiée au biomimétisme : «». La publication précise que la feuille de lotus a déjà inspiré la conception de peintures autonettoyantes, et est également utilisée dans le domaine spatial.Ici aussi, c'est cette propriété que les chercheurs ont utilisé pour leur expérimentation. Selon eux, des modifications apportées à la surface des panneaux solaires pourraient grandement réduire la quantité de poussière qui s'y accumule. Cela permettrait d'optimiser le rendement offert par les panneaux, en particulier ceux installés à proximité de régions désertiques, comme c'est le cas de la centrale de Noor Abu Dhabi, la plus grande centrale solaire indépendante au monde Les chercheurs ont donc exploré les propriétés d'un substrat de silicium, un semi-conducteur déjà utilisé dans les cellules photovoltaïques, afin qu'il imite les propriétés d'une feuille de lotus. Ils ont préparé quatre échantillons différents, certains disposant de nano-textures afin de mieux cerner leur impact sur le mécanisme d'auto-nettoyage. La proportion de poussières éliminées a ainsi augmenté à 41 % pour le revêtement hydrophile dépourvu de nano-textures. Il a augmenté à 98 % pour le revêtement super-hydrophobe nano-texturé. Les chercheurs ont confirmé ces résultats en mesurant l'adhérence d'une particule de taille micrométrique à l'aide d'un microscope.Tabea Heckenthaler, une étudiante en maîtrise à l'Institut de recherche sur l'eau de l'université de Düsseldorf a déclaré : «».Reste à savoir si ces conclusions seront reprises pour de futures conceptions.