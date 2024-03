Pourquoi les prix de la Model Y s'envolent-ils comme ça ?

Le segment des SUV électriques s'étoffe de plus en plus, et en France, l'offre locale est plus large qu'avant. Certains constructeurs comme Peugeot ou Renault ont aussi leurs modèles venant concurrencer directement la Model Y. Le nouveau e-3008, par exemple, se vend à partir de 44 990 euros, soit exactement le même prix que la Model Y. En revanche, ses performances ne peuvent pas rivaliser avec cette dernière. Renault, elle aussi, propose son Renault Scenic E-tech, à un prix beaucoup plus attractif puisqu'il s'affiche à 39 990 euros. Toutefois, à ce prix-là, ni la puissance ni les équipements ne sont au niveau de la Model Y.