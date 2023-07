Le premier SUV de Lotus : pour le plus grand désespoir des fans de la marque ?

Le système d'infotainment tourne sous l'Unreal Engine et repose sur deux semi-conducteurs Qualcomm. Le résultat sera à la pointe en matière de technologie et de connectivité. Grosse capacité de conduite autonome, caméras Ultra HD permettant une vision à 360 degrés et radar à ondes millimétriques, etc. En bref, la liste d'options est aussi longue que son empattement et Lotus a déployé ce qui se fait de mieux dans la tech automobile contemporaine.