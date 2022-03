Lotus Eletre : le premier SUV électrique de la marque voit le jour

Tous les passionnés d’automobiles connaissent Lotus, un petit « artisan » britannique qui a toujours été attaché à son ADN avec des sportives compactes et légères. Colin Chapman, le fondateur de la marque, concevait en effet les voitures selon le principe « Light is Right » : le poids étant l’ennemi du bien, les Lotus ont toujours su aller à l’essentiel en se débarrassant de l'inutile. Mais les temps changent, entraînant dans leur sillage les évolutions des modes et des demandes. Lotus fait le choix d'entrer dans le segment de l'électrique avec un SUV dont la philosophie est aux antipodes de la célèbre Elise.