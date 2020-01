La Fiat 500e nouvelle génération promettrait 200 kilomètres d'autonomie

Crédit photo : Autocar

Source : Electrek

Organisé du 5 au 15 mars 2020, le salon automobile de Genève fait partie des grandes échéances à ne pas rater pour les constructeurs du secteur. À moins de deux mois de son coup d'envoi, plusieurs d'entre eux sont d'ores et déjà sous le feu des projecteurs, à l'image de Fiat et de sa 500e nouvelle génération.Le « pot de yaourt » électrique bénéficiera en effet d'une présentation officielle à l'occasion de l'événement helvète. Plusieurs de ses caractéristiques semblent déjà être au cœur des discussions, à commencer par son autonomie qui, nous apprend le site spécialisé Electrek , est attendue autour des 200 kilomètres. Un rayon d'action certes faible, mais réservé à un usage strictement urbain.Cette nouvelle Fiat 500e a aussi le droit à une toute nouvelle plateforme électrique, laquelle s'inscrit dans un investissement dédié de 700 millions d'euros. Aussi, 2 200 bornes de recharge sortiront de terre en Italie au cours des prochaines années, apprend-on dans les colonnes d' Auto Moto Cette version 2020 devrait s'armer de lignes esthétiques légèrement évolutives ainsi que d'un tableau de bord retravaillé, couplé à un nouveau système d'info-divertissement. Cette trois portes devrait être produite à hauteur de 80 000 unités par an à partir du second trimestre 2020 et être suivie, dans la foulée, des premières livraisons européennes.