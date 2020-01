Fiat annonce les déclinaisons hybrides de la Fiat Panda et de la Fiat 500

© Fiat

La Fiat Panda et la Fiat 500 en mode Mild Hybrid

À l'instar de nombreux constructeurs, Fiat entame sa longue marche vers l'électrification de sa gamme. Ainsi, dans les prochaines semaines, il sera possible de se glisser au volant de la Fiat 500 Mild Hybrid, mais aussi de la Fiat Panda City Cross Mild Hybrid.Ces nouveaux modèles « Hybrid » seront propulsés par les nouveaux moteurs trois cylindres de la famille FireFly, combinés à un alterno-démarreur 12 volts, pour une puissance de 70 ch.Fiat indique que les nouvelles Fiat 500 (à partir de 14 990 euros) et Panda City Cross Hybrid seront disponibles respectivement en février et mars 2020. Le constructeur explique également que «»"