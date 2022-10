Quels sont ces 12 véhicules électriques que Stellantis va produire en France ?

Le P.-D.G. du groupe Stellantis, Carlos Tavares, explique :

« Notre engagement pour atteindre la neutralité carbone en 2038, avant tous nos concurrents, profite à la France, où nous sommes, et nous continuerons d’être leader aux niveaux commercial et industriel avec 12 modèles électriques fabriqués avec fierté et passion par nos collaborateurs dans nos 12 usines d’assemblage et de composants. »