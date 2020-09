Peugeot prépare un mini SUV électrique, l'e-1008

Des informations rapportées par Electrive laissent en effet entendre que le constructeur sochalien souhaiterait renouveler son offre dans la catégorie des petites citadines. La 108 aurait alors pour descendance un mini SUV électrique, le e-1008.

Légèrement plus grand que la Peugeot 108, le e-1008 resterait sensiblement plus compact que la 208. Il semble assez logique que Peugeot développe ce nouveau véhicule sur sa plateforme CMP, qui pourrait lui permettre de profiter de la batterie de 50 kWh à refroidissement liquide et d’un moteur électrique de 100 kW (136 chevaux) qui a déjà fait ses preuves sur plusieurs modèles du groupe PSA.

Peugeot n’a pas communiqué officiellement sur le sujet jusque là, mais le P.-D.G. de l'entreprise, Jean-Philippe Imparato, avait déclaré au printemps dernier que la marque prévoyait un nouveau véhicule électrifié pour remplacer la 108. Ce nouveau modèle pourrait arriver sur le marché pour la fin de l'année 2021 voir le début de 2022.