Peugeot e-5008 : un SUV électrique 7 places pour les familles nombreuses

Le Peugeot e-5008 se décline en trois versions électriques, toutes dotées d'un système électrique de 400 volts. La version de base propose un moteur de 213 chevaux et une batterie de 73 kWh, offrant jusqu'à 502 kilomètres d'autonomie. Pour ceux désirant plus de puissance et d'autonomie, une version équipée d'une batterie de 98 kWh et de 231 chevaux permet d'atteindre les 660 kilomètres. Enfin, une variante de 322 chevaux avec deux moteurs (et transmission intégrale) assure jusqu'à 500 kilomètres d'autonomie mixte WLTP.

La recharge rapide DC offre de son côté une puissance de 160 kW et permet d'ajouter 100 kilomètres d'autonomie en 10 minutes, avec un temps de recharge de 20 à 80 % en 30 minutes.

Un chargeur embarqué de 11 kW est installé pour la charge AC, et un chargeur de 22 kW sera disponible en option. Peugeot n'a pas encore annoncé les prix pour cela ni mentionné des fonctionnalités telles que le vehicle-to-load (V2L) ou le vehicle-to-grid (V2G).