Le Cybertruck passe au crash test, et le résultat n'est pas celui espéré

Le dernier-né de l'empire Musk nous avait déjà étonnés pour ses capacités de traction et d'accélération face à une petite Porsche. Avec sa motorisation de plus de 800 chevaux, pas réellement de surprise, le SUV l'avait emporté haut la main en ligne droite. On attend le test en virage maintenant, car le mastodonte pèse son petit poids, malgré sa cure d'amaigrissement. Autre élément intéressant à tester : celui de la sécurité de l'engin. DPCcars a donc proposé une petite vidéo pour mettre à l'épreuve le Cybertruck.