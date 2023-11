Cybertruck : les premiers acheteurs ne pourront pas revendre leur voiture... sous peine de poursuites !

Décidément hors norme, le pick-up électrique du constructeur américain bénéficie également d'une clause bien spécifique, concernant sa revente. Ainsi, selon les clauses spécifiées par Tesla, la société indique pouvoir « exiger des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 dollars ou de la valeur reçue en contrepartie de la vente ou du transfert, le montant le plus élevé étant retenu ».

Plus d'un million de clients auraient manifesté un intérêt pour le véhicule, mais le rythme de production sera limité dans un premier temps à 125 000 unités par an, avant de grimper à 250 000 véhicules produits par an à compter de 2025. Certains intéressés pourraient donc être contraints de patienter quelques années avant de pouvoir enfin se glisser à bord de leur bolide. Une situation à même de faire exploser les tarifs du bolide.