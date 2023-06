C'est dommage, quand même : accueilli en héros en Chine, Elon Musk ne peut pas crier sa joie sur Twitter

Comme le rappelle avec intelligence Reuters, la Gigafactory Tesla de Shanghai a produit plus de la moitié des unités de Tesla Model 3 et Tesla Model Y. Dans cette perspective, les entrevues entre Elon Musk et les ministres chinois du Commerce et de l'Industrie ont eu une importance certaine, que ce soit à propos du développement de Tesla en Chine ou des avancées concernant les véhicules connectés et autres voitures électriques. Toujours selon Reuters, Elon Musk souhaite obtenir des certitudes quant à la possibilité d'agrandir l'usine Tesla de Shanghai, mais aussi en apprendre davantage sur la concurrence de potentiels véhicules chinois sur le marché local.