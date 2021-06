Tesla signe un accord sur le long terme avec CATL, le géant chinois de la production de batteries

Avec plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur le premier trimestre de l’année, la firme d’Elon Musk doit faire face à de nombreux défis au jour le jour. Parmi les challenges stratégiques, la recherche permanente de fournisseurs en nouvelles technologies tient un rôle prédominant. Plus encore, les batteries sont au cœur de tous les enjeux tant l’autonomie et la durabilité sont liées à la prestation du constructeur.