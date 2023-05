Un ingénieur d'Apple s'enfuit en Chine avec des plans de véhicule autonome en poche

Précisons que c'est loin d'être la première fois qu'un ancien employé d'Apple est accusé d'espionnage au profit d'entreprises chinoises. Ainsi, l'année dernière, Xiaolang Zhang a plaidé coupable au cours d'un procès où il était accusé d'avoir volé d'importants secrets commerciaux et technologiques de la division automobile d'Apple. Un autre ex-employé, Jizhong Chen, a de son côté plaidé non coupable de charges similaires, une nouvelle fois au sujet de la division de véhicules autonomes. Son procès est toujours en cours. Par ailleurs, même si ce n'en est sûrement pas l'unique raison, on ne peut s'empêcher de remarquer les importants progrès réalisés par l'industrie automobile chinoise en matière de véhicules électriques et autonomes.