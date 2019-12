Secrets commerciaux : Apple redoute que deux anciens employés, accusés de vol, fuient vers la Chine

© Alexandre Boero pour Clubic

Arrêtés avant d'embarquer pour la Chine

Les deux hommes voulaient partager des informations volées liées au projet de conduite autonome d'Apple

Source : 9to9Mac

Apple est dans la crainte. Deux de ses anciens employés furent inculpés, en juillet 2018 pour l'un, en janvier 2019 pour l'autre, après avoir été accusés du vol de secrets commerciaux liés aud'Apple, le fameux projet de véhicule autonome du géant américain. Libérés sous caution mais toujours sous le coup de la justice californienne, Xiaolang Zhang et Jizhong Chen devraient continuer à être surveillés, selon la firme à la pomme, qui redoute leur fuite vers la Chine.Ce lundi 9 décembre se déroulait une audience au Tribunal fédéral du district nord de Californie, durant laquelle les procureurs ont soutenu que les deux prévenus devaient effectivement rester sous surveillance, pour éviter tout risque de fuite. Le parquet fédéral a rappelé que les deux hommes furent arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un vol à destination de la Chine.Durant l'audience, Apple a fait savoir que la propriété intellectuelle est le cœur de son innovation et de sa croissance., soutient la société.Selon les procureurs fédéraux, Xiaolang Zhang travaillait sur le programme de conduite autonome d'Apple et s'était emparé des dossiers et plans liés au projet. Il avait ensuite indiqué travailler pour un concurrent chinois. Zhang fut arrêté à l'aéroport de San Jose le 7 juillet 2018, comme nous vous l'avions appris dans nos colonnes.Jizhong Cheng, lui, a dérobé plus de 2 000 fichiers contenant, confirme le procureur, en précisant que ce dernier avait la ferme intention de les partager. Cheng fut arrêté à l'aéroport de San Francisco, alors qu'il était aussi en partance pour la Chine.Libérés sous caution après avoir plaidé non coupable, les deux hommes restaient depuis sous surveillance. S'ils n'avaient pas encore montré de signe de violation des conditions, ils avaient tout de même évoquécomme motif de visite en Chine.